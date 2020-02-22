تفاصيل أول حفل لمحمد منير في السعودية





يستعد الكينج محمد منير، لإحياء أول حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية، حيث سيقام الحفل، الجمعة 28 فبراير الجاري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بجدة.





وتم الإعلان عن سعر التذاكر وتبدأ من 200 ريال سعودي لفئة "البرونز" وحتى 1550 ريال لـ"Vip".





ومن المقرر أن يقام حفل احتفاء باللغة العربية، يتخلله استعراض من فرقة رضا المصرية للفنون الشعبية، وحفل غنائي ساهر لمحمد منير.





ولفت إلى أنه مسموح الدخول فقط لمن هم أكبر من 12 عاما.





ومن المتوقع أن يؤدي محمد منير في الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "نعناع الجنينة، وفي عشق البنات"، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "وطن"، ومنها، "طاق طاقية، ابعد عينيك عني، لو باقي في عمري".



