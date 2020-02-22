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اليابان تؤكد إصابة 4 حالات بفيروس كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أكد المسؤولون اليابانيون، إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات خارج الصين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

إحدى الحالات الجديدة هي امرأة في الستينيات من عمرها، وهي معلمة بالمدرسة الإعدادية في ولاية تشيبا، شرقي طوكيو، وفقًا لمسؤول حكومي في المقاطعة.

ظهرت على المرأة الأعراض لأول مرة في 12 فبراير وتم نقلها إلى المستشفى في 19 فبراير، وفقًا لوسائل الإعلام. ذهبت إلى العمل بينما ظهرت عليها أعراض، لذلك ستغلق الحكومة المحلية مدرستها لمدة يومين اعتبارًا من 25 فبراير.

وقال المسؤول الحكومي بالمحافظة إن الحالة الثانية كانت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، وفي ولاية تشيبا أيضًا، وقد نقلت إلى المستشفى ولكنها لم تظهر عليها أي أعراض.

وقال المسؤول إنه لا توجد علاقة بين المرأتين، ولا توجد تفاصيل عن كيفية اصابتهما بالفيروس.

كما تم تأكيد حالتين أخريين، رجل في الستينيات من عمره ورجل في الخمسينات من عمره، في محافظة كوماموتو في جنوب اليابان.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 600 حالة على متن السفينة دايموند برينسز التي تم عزلها قبالة يوكوهاما لمدة تزيد عن أسبوعين. توفي اثنان من الركاب المسنين، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات الإجمالية في اليابان من الفيروس إلى ثلاثة.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اليابان

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