عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Yalla shoot رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم 22/2/2020 في الدوري السعودي رابط KSA

السبت 22/فبراير/2020 - 07:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر.

 وتُذاع مباراة الاتحاد ضد الهلال على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
فالنسيا و ريال سوسيداد الساعة 7.30 علي قناة 3
Advertisements

أخبار تهمك

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ يوم

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

نيمار يفجر مفاجأة بشأن اختياره لأفضل خمس لاعبين في العالم

منذ ساعة و 23 دقيقة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status