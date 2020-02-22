رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاتحاد والهلال الآن يوتيوب اون سبورت

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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