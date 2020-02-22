هل يؤثر "كورونا" في تراجع الدولار أمام الجنيه؟ (فيديو)

قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن تراجع الدولار أمام الجنيه سببه الرئيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مرت به مصر، لافتًا إلى أن هناك تدفقات منذ بدايات العام بلغت 12 مليار دولار.



وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" عبر فضائية "CBC اكسترا"، الجمعة، أن هذا المبلغ تحقق عن طريق تحويلات من العاملين بالخارج أو الأموال القادمة على سندات وأذون الخزانة، لافتًا إلى فيروس كورونا أيضا له دخل كبير في هذا التراجع نتيجة لبطء عملية الاستيراد من الصين.



وتابع بدرة: "وانخفاض الدولار له ظاهرة إيجابية وأخرى سلبية، الإيجابي فيه انخفاض بعض السلع المستوردة كالسيارات"، مشيرا إلى أن انخفاضه مرتبط إلى حد كبير بتطورات فيروس كورنا في الصين وتأثيره على الاقتصاد العالمي.