بعد 16 عاما.. رسميا مسلسل Friends يعود قريبا







وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن "كاست" المسلسل"، ليزا كودرو وكورتني كوكس وماثيو بيري وديفيد شويمر، وأيضا مات لي بلون، أعلنوا عن الخبر بصورة موحدة لهم قاموا بنشرها عبر حساباتهم الشخصية.



ولم يذكر أبطال المسلسل أي تفاصيل عنه، ما إن كان لم الشمل، سيكون عبر موسم كامل، أو حلقة وحيدة مطولة، غير أن عرض العمل الذي يعودون به سيبث عبر شبكة HBO MAX.













أكد نجوم ونجمات المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل أنستجرام على عودة المسلسل أخيًرا في لم شمل، يشملهم بالكامل.