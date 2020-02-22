كيف تربح المال من "السوشيال ميديا"؟ (فيديو)



وأضاف الجندي خلال لقاءه ببرنامج "المصري أفندي"، الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامي محمد علي خير، الجمعة: "مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر انستجرام لاتستخدم هذه الظاهرة في المنطقة العربية، ويستطيع أي شخص لديه محتوى جذاب أن يحقق أموال من هذه المواقع".



و عن أبرز المحتويات التي تلقى إقبالًا، قال الجندي: "المحتوي الترفيهي يحتل المركز الأول في اهتمامات متابعي السوشيال ميديا، سواء كان أغاني أو دراما أو غير ذلك، وهذا يختلف حسب كل دولة"، لافتا إلى محتوي "يوتيوب" في مصر يعتبر فاضحًا".

قال الدكتور محمد الجندي، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إن موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" استخدم ظاهرة الربح منذ إنشائه، لافتًا إلى أن هذا الموقع هو الوحيد الذي يستخدم ظاهرة الربح في المنطقة العربية.