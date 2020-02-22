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كل ما تريد معرفته عن مواجهة الهلال والاتحاد

السبت 22/فبراير/2020 - 07:12 ص
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الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد
محمد الصو
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يستضيف ملعب جامعة الملك سعود، مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.


وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ويتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، حقق الفوز في 12 وتعادل 5 مرات وتعرض للخسارة في مباراة وحيدة.


وفي المقابل، يقع فريق الاتحاد ترتيب الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، من 18 مباراة، حيث فاز في 5 مبارايات وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات.


ومن المقرر أن يبدأ الهلال بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، جانج هيون، محمد جحفلي، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، اندريه كاريلو، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري.

خط الهجوم: جوميز


فيما يدخل اتحاد جدة بتشكيل من المتوقع أن يكون كالآتي:-

* حراسة المرمى: مارسيلو جروهير

* خط الدفاع: منصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشهراني - سعود عبد الحميد.

* الوسط: كارليس جيل - كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد العزيز البيشي.

* الهجوم: رومارينهو.
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