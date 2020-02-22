تصريحات مثيرة من ميسي بشأن إستعادة نيمار

أثارت تصريحات ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني بشأن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في العودة للنادي الكتالوني، حالة جدل كبيرة بخصوص مستقبل اللاعب مع النادي الباريسي.





وصرح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة بخصوص عودة النج م البرازيلي لبرشلونة قائلا: "نيمار متلهف جدًا للعودة إلى برشلونة، لقد فعل الكثير من أجل ذلك، والندم أول خطوة كي يتواجد مجددًا في كامب نو.. كما أنه متأسف بسبب طريقة رحيله".





وأكد ممثلي نجم البرازيل نيمار دا سيلفا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن تصريحات "ميسي" بخصوص عودة اللاعب البرازيلي لصفوف النادي الكتالوني غير صحيحة تمامًا.





وأضاف أحد ممثلي "نيمار": " ميسي يتحدث عن الماضي وليس الوقت الحالي".





وكان نادي برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، ولكن محاولات النادي الكتالوني باءت بالفشل ليستمر اللاعب مع النادي الباريسي.