عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يعلن عن تفاصيل أزمة ميسي وأبيدال

السبت 22/فبراير/2020 - 07:06 ص
Advertisements
ميسي وأبيدال
ميسي وأبيدال
علاء خليف
Advertisements

علق كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن أزمة ليونيل ميسي نجم الفريق، مع الفرنسي ايريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني، وتصريحات نجم الأرجنتين بخصوص تراجع فرص البرسا في التتويج بلقب دوري الأبطال .


وقال "سيتين" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة مع إيبار: "ميسي قال إنه شعر بهجوم من أبيدال؟ أنا أرد فقط على الأشياء التي أقوم بها، أما الأمور الأخرى لا تتعلق بي".


وعن تصريحات "ميسي" بأن مستوى الفريق حاليًا لا يؤهله للفوز بدوري الأبطال أكد أنه يتفق معه في بعض الأمور في هذا الشأن وقال: " هامش الخطأ في دوري الأبطال قليل، يجب أن نتحسن، لكن أعتقد أننا نتقدم ونصل لمستويات تسمح لنا بالتنافس مع الجميع".


وتابع تصريحاته : "في دوري الأبطال تحدث أشياء منطقية وأخرى غير منطقية. تابعت البطولة منذ 20 عامًا، وطريق فوز الأندية بهذا اللقب. صحيح نحن نفتقر لبعض الأمور، لكننا مرشحون مثل أي منافس للتتويج".


ومن ناحية أخري أكد "سيتين" أن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة الجديدة سوف يشارك بشكل أساسي في بعض مباريات الفريق الكتالوني، موضحا أنه يتمتع بحالة بدنية جيدة، ولكنه سيحتاج وقت للإنسجام مع طريقة لعب الفريق.


وأضاف: "برايثويت كنا نتابعه، ويمكنه التكيف مع العديد من المراكز، لدينا ثقة كبيرة بأنه سيساعدنا كثيرا، ليس لأنه جيد فنيًا فقط، ولكنه رائع على المستوى الذهني أيضًا ويستطيع اللعب كرأس حربة وجناح، ومن الممكن أن يشارك غدًا ضد إيبار".


وعن غياب لينجليت وأومتيتي عن الكلاسيكو بسبب البطاقات قال: "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، ويمكنهما القيام بذلك بشكل جيد للغاية، وفي أي لحظة يمكن أن يحصلا على البطاقة الصفراء ويغيبان".


وواصل تصريحاته: "إذا لم يتمكن فيربو من اللعب أساسيا لظرف ما، فإن إيكيمي جاهز".


ويستعد فريق برشلونة لمواجهة إيبار غدا ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الاسباني.
Advertisements

أخبار تهمك

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يفجر مفاجأة بشأن اختياره لأفضل خمس لاعبين في العالم

منذ ساعة و 19 دقيقة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ يوم

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 13 ساعة

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status