كيكي سيتين يعلن عن تفاصيل أزمة ميسي وأبيدال





علق كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن أزمة ليونيل ميسي نجم الفريق، مع الفرنسي ايريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني، وتصريحات نجم الأرجنتين بخصوص تراجع فرص البرسا في التتويج بلقب دوري الأبطال .





وقال "سيتين" في تصريحات خلال المؤتمر الصحف ي لمباراة برشلونة مع إيبار: "ميسي قال إنه شعر بهجوم من أبيدال؟ أنا أرد فقط على الأشياء التي أقوم بها، أما الأمور الأخرى لا تتعلق بي".





وعن تصريحات "ميسي" بأن مستوى الفريق حاليًا لا يؤهله للفوز بدوري الأبطال أكد أنه يتفق معه في بعض الأمور في هذا الشأن وقال: " هامش الخطأ في دوري الأبطال قليل، يجب أن نتحسن، لكن أعتقد أننا نتقدم ونصل لمستويات تسمح لنا بالتنافس مع الجميع".





وتابع تصريحاته : "في دوري الأبطال تحدث أشياء منطقية وأخرى غير منطقية. تابعت البطولة منذ 20 عامًا، وطريق فوز الأندية بهذا اللقب. صحيح نحن نفتقر لبعض الأمور، لكننا مرشحون مثل أي منافس للتتويج".





ومن ناحية أخري أكد "سيتين" أن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة الجديدة سوف يشارك بشكل أساسي في بعض مباريات الفريق الكتالوني، موضحا أنه يتمتع بحالة بدنية جيدة، ولكنه سيحتاج وقت للإنسجام مع طريقة لعب الفريق.





وأضاف: "برايثويت كنا نتابعه، ويمكنه التكيف مع العديد من المراكز، لدينا ثقة كبيرة بأنه سيساعدنا كثيرا، ليس لأنه جيد فنيًا فقط، ولكنه رائع على المستوى الذهني أيضًا ويستطيع اللعب كرأس حربة وجناح، ومن الممكن أن يشارك غدًا ضد إيبار".





وعن غياب لينجليت وأومتيتي عن الكلاسيكو بسبب البطاقات قال: "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، ويمكنهما القيام بذلك بشكل جيد للغاية، وفي أي لحظة يمكن أن يحصلا على البطاقة الصفراء ويغيبان".





وواصل تصريحاته: "إذا لم يتمكن فيربو من اللعب أساسيا لظرف ما، فإن إيكيمي جاهز".