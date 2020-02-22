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يورجن كلوب يكشف حجم إصابة هندرسون

السبت 22/فبراير/2020 - 07:04 ص
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هندرسون
هندرسون
علاء خليف
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إصابة جوردان هندرسون لاعب الفريق، ومدة غيابه عن المباريات.


وتعرض "هندرسون" للإصابة خلال مباراة ليفربول أمام أتلتيكو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الأتليتي بهدف نظيف.


وأكد يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول أن "هندرسون" خضع لفحوصات طبية عقب اصابته أمام أتليتكو مدريد، وتأكد غيابه عن بعض مباريات الريدز القادمة.


وتابع تصريحاته: " هندرسون يعاني من اصابة في أوتار الركبة، وشهدت مباريات الدوري الإنجليزي اصابات مماثلة له مثل هاري كين لاعب توتنهام، لكن إصابة جوردان ليست بهذا السوء"".


وأوضح "كلوب" أن جوردان هندرسون سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا.


ويستعد فريق ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم 24 فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري الانجليزي "البريميرليج".
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