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نجم بروسيا دورتموند يعلق على عودته إلى بروسيا دورتموند

السبت 22/فبراير/2020 - 07:01 ص
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بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
ريهام عبد المحسن
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كشف المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني في الاستمرار في صفوف النادي الألماني والتطور بشكل كبير كلاعب حتى يصبح أكثر تنوعا وقدرة على اللعب في أكثر من مركز.

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج إل لارجيرو عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية : "أريد أن أستمر في النمو وأحصل على الفرصة كما يفعلون معي هنا في ألمانيا، لقد أظهرت نوعية اللاعب الذي أنا عليه وقبل كل شيء أستمتع بما أقدمه".

وأضاف :"في يونيو قد يحدث أي شيء وسنرى ما يخبئه الصيف، في رأسي أريد أن ألعب أكثر وأستمر في النمو كما يحدث الآن".

وعن سيناريو قبول دور البديل في ريال مدريد، اختتم حكيمي تصريحاته قائلاً: "يجب أن نرى ذلك أيضا".

ومع أرقام أشرف حكيمي الرائعة أصبح لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند يستغل النجم المغربي في أكثر من مركز.

واستخدام لوسيان فافر حكيمي في الموسم الماضي في كلا الجانبين الأيمن والأيسر دفاعيا وبعد أن لاحظ تطوره اعتمد عليه هجوميا وقد أدى ذلك إلى تحسين آدائه في أكثر من مركز مع بروسيا دورتموند.

وتكيف حكيمي مع الكرة الألمانية، حيث خاض في الموسم الماضي 2349 دقيقة موزعة على 28 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي، خاض حكيمي مع بروسيا دورتموند 33 مباراة وكان بديلا في 6 مباريات فقط ولعب بالكامل في 23 مباراة ومع مرور ثلثي الموسم، حطم النجم المغربي أرقامه في الموسم الماضي، حيث شارك في 2543 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة. ومن بين الأهداف الستة، سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا بواقع هدفين أمام سلافيا براج وإنتر ميلان في دور المجموعات في البطولة القارية.
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