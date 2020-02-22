حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا.. تعرف على سعر التذكرة





أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن حفل له فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر أبريل المقبل.





وعلق بيكا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "يلا الحق احجز حفلة حمو بيكا فى أمريكا".





وكشف عن سعر تذاكر الحفل الأولى الـvip تبلغ 89 دولارًا، أما التذكرة الثانية بـ69 دولارا.





يذكر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيهًا على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.



