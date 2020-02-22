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نجم ليفربول يكشف سر تألق الـSMF

السبت 22/فبراير/2020 - 06:59 ص
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الـSMF
الـSMF
ريهام عبد المحسن
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كشف البرازيلي فابينيو نجم ليفربول الإنجليزي عن واحد من أسرار تألق الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو (SMF) وذلك في الوقت الذي يقترب فيه ليفربول من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ حوالي 30 عامًا.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول يقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والغائب عن خزائنه منذ حوالي 30 عامًا ويدين ليفربول بالفضل للألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق والعديد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثلاثي الناري.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يقدمون مستويات أكثر من رائعة مستفيداً ليس فقط من مهارتهم الكبيرة في الملعب بل أيضا تصميمهم وتضحياتهم خارج أرضية الملعب.

وصرح فابينيو نجم ليفربول عن واحد من أسرار تألق الثلاثي هذا الموسم مؤكداً أن عمل هذا الثلاثي وراء الكواليس هو السبب في المستوى الكبير الذي يقدمونه.

وقال فابينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية :" صلاح وماني وفيرمينيو يأتون يوميا إلى صالة التدريب ساعة قبل الجميع من أجل التدرب، أنهم يريدون دائماً التدرب أكثر وأكثر بهدف تطوير مستواهم".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الثلاثي الناري SMF نجحوا في حسم عدة مباريات صعبة للفريق، حيث نجحوا في تسجيل 44 هدفاً هذا الموسم من مجموع كل الأهداف التي سجلها الفريق في جميع المسابقات المحلية والقارية في عالم كرة القدم.
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