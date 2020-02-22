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صبحي يقترب من المشاركة في لقاء القمة الإثنين المقبل

السبت 22/فبراير/2020 - 06:57 ص
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صبحي
صبحي
ريهام عبد المحسن
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أكد مصدر مسئول في الجهاز الفني بالأهلي أن رمضان صبحي نجم الفريق جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة.


وكشف المصدر في تصريحات صحفية أن القرار النهائي لمشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك في يد رينيه فايلر المدير الفني وهو الأمر الذي سيتضح في مران الغد.


وأشار المصدر المسئول إلى أن رمضان صبحي كان يمكنه المشاركة في دقائق معدودة في مباراة كأس السوبر المصري التي حسمها الزمالك لصالحه ولكن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فضّل استبعاده وعدم المخاطرة به خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات هامة.


يذكر أن الأهلي سيواجه غريمه التقليدي الزمالك في السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.
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