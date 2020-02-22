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نيمار يفجر مفاجأة بشأن اختياره لأفضل خمس لاعبين في العالم

السبت 22/فبراير/2020 - 06:55 ص
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نيمار
نيمار
محمد الدمتناوي
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فجر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجآه من العيار الثقيل، بشأن إختياره لقائمة أفضل خمس لاعبين في العالم.



وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن نيمار قد تجاهل عدد كبير من نجوم الكرة أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والمصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.



وضمت قائمة اختيارات نيمار لأفضل خمسة لاعبين في العالم كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز (برشلونة)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، إيدين هازارد (ريال مدريد).
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