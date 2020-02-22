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الجنايني يكشف موعد حسم مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

السبت 22/فبراير/2020 - 06:47 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبد المحسن
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كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة القائمة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد حسم مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية:" لم يتم البت في هذه المسألة وجاري الاتفاق على الأمر في الوقت الحالي لكن هناك رغبة متواجدة من الكل لمشاركة صلاح في الأولمبياد".

واختتم الجنايني تصريحاته قائلاً:" أعتقد أن مشاركة صلاح من عدمها ستحسم خلال انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب الأول في مارس المقبل".

يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أعرب عن عدم رضاه عن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو الذي سينطلق في يوليو المقبل بسبب عدم لحاق النجم المصري بفترة إعداد ليفربول للموسم الجديد.
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