بيل على أعتاب مغادرة ريال مدريد.. وصراع إنجليزي لضمه







إقترب الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد، من مغادرة الفريق الملكي نهاية الموسم الحالي، بعد إبتعاده عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة.





ويعيش بيل أيام صعبة في ريال مدريد بعد إصاباته المتكررة هذا الموسم، وإيتعادة عن المشاركة من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.





وأشارت تقارير صحفية، أن فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، يرغبان في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فٱن إدارتي مانشستر يونايتد وتوتنهام، يراقبان الوضع الراهن لجاريث بيل، مع ريال مدريد، رغبه منهما في ضمه مطلع الصيف المقبل.