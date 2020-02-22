فابينيو يكشف سر تألق ثلاثي ليفربول الهجومية







أوضح البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، السر وراء تألق ثلاثي ليفربول الهجومي في الموسم الحالي.





وجاء ذلك عقب أقتراب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الريدز منذ حوالي 30 عاما، حيث ساهم الثلاثي الهجومي في هذا التألق الكبير للفريق.





ويقدم الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، مستويات أكثر من رائعة.





وذكر فابينيو، أن أحد أسرار تألق "الثلاثي" هذا الموسم، مضيفا أن عمل هذا الثلاثي وراء الكواليس هو السبب في المستوى الكبير الذي يقدمونه.





وقال فابينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صلاح وماني وفيرمينيو، يأتون يوميا إلى صالة التدريب ساعة قبل الجميع من أجل التدرب، وأردف أنهم يريدون دائماً التدرب أكثر وأكثر بهدف تطوير مستواهم.