نجم ريال مدريد يرغب في ضم نيمار

كشف نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل كاسيميرو عن رغبته في ضم مواطنه نيمار جونيور نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف النادي الملكي.





وتحدث كاسيميرو على هامش مباراة ليفانتي غداً السبت في الدوري الإسباني قائلاً: "نيمار لاعب رائع، أتمنى قدومه لريال مدريد، أقوم بالتحدث معه كل يوم".





وتابع: "أفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، الدوري مختلف ونظهر فيه آداءاً عظيماً هذا الموسم، لكن سماع نشيد دوري الأبطال بملعب سانتياجو بيرنابيو يعطي اللاعبين سحراً مختلفاً".





وأضاف: "دوي الأساسي هو قطع الكرات، هذا الأمر يسعد جماهير ريال مدريد، يجب أن يستمتع اللاعب بكرة القدم في كل مركز".





وواصل: "العمل المتواصل هو سبب وجودي أساسياً بشكل كبير، عندما تعمل بشكل جيد تحصل على نتائج، أيضاً الأمر متعلق بالبموهبة والتواضع".





واستطرد: "جميع اللاعبين مهمون هنا في ريال مدريد، وقوة الفريق في جماعيته، نعم يلعب بعض اللاعبين أكثر من البعض الآخر، لكن جميع اللاعبين مهمون".





وأتم: "أريد أن أقدم التهنئة لمارتن أوديجارد على موسمه الرائع مع ريال سوسيداد، أعتقد أنه في طريقه للعودة لريال مدريد".





ويستعد ريال مدريد لزيارة ملعب سيوتات دي فلنسيا مساء الغد السبت، لمواجهة مضيفه ليفانتي في الجولة 25 من الدوري الإسباني.



