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أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

السبت 22/فبراير/2020 - 06:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على مدن ومحافظات مصر، مؤكدة أنه تسود شبورة مائية صباحا، هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود منطقة القاهرة طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، بينما يسود منطقة الوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

ولفتت إلى أنه يسود منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

وأوضحت أنه في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، ويسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة، ويسود جنوب الصعيد طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 14

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 22
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