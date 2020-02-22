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زيدان: مواجهة ليفاني صعبة وهازارد جزء من خططي

السبت 22/فبراير/2020 - 06:07 ص
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هازارد
هازارد
عبدالقادر عرابي
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أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني جاهزية فريقه لخوض مواجهة الغد أمام ليفاني، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.


ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات زيدان خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "لقد حققوا 20 نقطة من أصل 29 نقطة بمتلكوها على ملعبهم، إنه خصم صعب، لكننا مستعدون لذلك".


وتابع: "نعم أمامنا إسبوعاً حاسماً، لكننا نعطي كامل تركيزنا لمباراة اليوم، ولا نريد أن نستبق الأحداث".


وأضاف: "لن أمنع راموس من المشاركة مع إسبانيا في أوليمبياد طوكيو 2020، اللعب للمنتخب شئ رائع خلال أي بطولة".


وواصل: "إستمرار راموس معنا أمراً هاماً، أريده دائماً معي بالفريق، هو قائد الفريق وله دور هام داخل الملعب".


واستطرد: "تعرضنا لبعض الأخطاء في المباريات السابقة وإستقبلنا بعض الأهداف، علينا العمل بتركيز كبير خلال المباراة".


وحول هازارد قال زيدان: "هازارد تدرب بجدية لمدة أسبوعيين ماضيين، الآن هو مستعد لتلك المرحلة الحاسمة من الموسم".


وحول جوس وميندي تابع: "الإختيار بين اللاعبين أمر معقد، رودريجو لاعب مهم لنا، رغم أنه لم يتواجد خلال المواجهات الأخيرة، أما ميندي يجب أن يلعب دون تفكير فيما سيحدث".


وبسؤاله حول لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج أتم: "ستيرلنج لاعب هام وجيد للغاية، لكنني لن أتحدث عن لاعب ليس بفريقي الآن".


ويحل ريال مدريد مساء الغد السبت ضيفاً على ملعب "سيوداد دي فالنسيا" لمواجهة ليفانتي في الجولة 25 من الليجا، التي يتصدرها ريال مدريد بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه برشلونة.
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