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تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي

السبت 22/فبراير/2020 - 05:38 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب ارتيمو فرانكى مباراة قوية اليوم ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإيطالي تحت قيادة الحكم جيانباولو كالفاريزى، فى مباراة يسعي الفريقين للفوز بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركزهم ببطولة الدورى.


وتذاع المباراة بين ميلان وفيورنتينا على قناة beIN Sport HD 4 ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم السبت، الموافق 22 فبراير الجاري.


التشكيل المتوقع لفريق ميلان

حارس مرمى: جينالويجي دوناروما.

خط دفاع: سيمون كاير، أليسيو رومانيولي، ثيو هيرنانديز، دافيدي كالابريا.

خط وسط: إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، أنتي ريبيتش، سامو كاستييخو، لوكاس باكويتا.

خط هجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.


ويحتل الروسينيري المركز التاسع برصيد 35 نقطه بينما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.
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