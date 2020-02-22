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تشكيل تشيلسي وتوتنهام المتوقع فى قمة مباريات الدوري الإنجليزي

السبت 22/فبراير/2020 - 05:35 ص
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تشيلسي وتوتنهام
تشيلسي وتوتنهام
محمد جمال
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يحل اليوم فريق توتنهام هوتسيبير ضيف ثقيل على فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم مايكل أوليفير.


ويسعي الفريقين للفوز بالثلاث نقاط خلال المباراة التى ستقام فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية، من أجل المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وكان فريق تشيلسي قد خسر اللقاء الماضي بهدفين دون رد امام مانشستر يونايتد بينما حقق توتنهام الفوز على أست ن فيلا بثلاث أهداف مقابل هدفين، بينما خسر فى مباراته بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج الألماني على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد.


التشكيل المتوقع للبلوز كالأتي :

حراسة المرمى : كاباييرو

خط الدفاع : أزبيليكويتا - روديجر - زوما - جيمس

خط الوسط : كوفاسيتش - جورجينيو - ماونت

خط الهجوم : ويليان - أبراهام - بيدرو


بينما التشكيل المتوقع السبيرز كالأتي :

حراسة المرمى : لوريس

خط الدفاع : دافيس - سانشيز - آلديرفيريلد - تانجانجا

خط الوسط : لو سيلسو - وينكس - ندومبيلي - أورييه

خط الهجوم :مورا - بيرجيون


ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول البريميرليج برصيد 41 نقطة، بينما فريق توتنهام فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة.
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