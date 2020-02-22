التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لمواجهة فريق إيبار اليوم السبت 22/2/2020 في المباراة التي ستقام على ملعب الكامب نو معقل البارسا ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني.





ويدخل البارسا هذا اللقاء وذلك قبل معركتين بعد هذة المواجهة مباشرة، حيث سيواجه فريق برشلونة قريب نابولي يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكانت قد أشارت تقارير إسبانية إلى أن كيكي سيتين لن يريح ليونيل ميسي بالرغم من شعوره ببعض الإجهاد على مستوى العضلات بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، حيث أنه يرى الفوز هام في مباراة إيبار للاستثمار في الضغط على ريال مدريد او خطف الصدارة.





واستقر كيكي سيتين على التشكيلة التي ستدخل مباراته ضد إيبار، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-



حراسة المرمى : تيرشتيجن.



خط الدفاع : روبرتو - بيكيه - أومتيتي - فيربو.



خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج.



خط الهجوم : انسو فاتي - جريزمان - ليونيل ميسي.





ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة في الليجا.