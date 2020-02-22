شاهد.. خواكين فينيكس ينقذ بقرة وصغيرها (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطعا مصورا، للممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، بعد مرور أقل من 48 ساعة على فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي.





ويقوم فينيكس في المقطع المصور، بإنقاذ بقرة وصغيرها، من الذبح بداخل مسلخ، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك دعما لأفكاره كشخص نباتي غير محب لتناول اللحوم.





وبعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي للمسلخ على عدم ذبحهما، لتبنيه سياسة عدم ذبح الأبقار الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، اصطحب خواكين فينيكس البقرة وصغيرها إلى داخل شاحنته، متجها بهما إلى محمية للحيوانات.





وأطلق خواكين فينيكس على البقرة وصغيرها "ليبرتي" و"إنديغو".







