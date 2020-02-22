Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد غلق الجريدة.. "الصباح" تعفي رئيس تحريرها من المنصب

السبت 22/فبراير/2020 - 05:46 ص
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قررت إدارة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، إعفاء رئيس مجلس التحرير سالي عاطف من منصبها، وذلك بعد قرار غلق الجريدة.

وكلفت إدارة المؤسسة، رئيس التحرير سالي عاطف، بمتابعة مشروعات الشركة الخارجية بجنوب السودان، وتقدمت بالشكر لها على مجهوداتها في المحافظة على سير العمل وانتظامه بالجريدة، في ظل التراجع الذي تشهده الصحافة الورقية.

وكان صحفيو جريدة الصباح، قد أعلنوا عن انتهاء مدة التفاوض التي أعلنها مجلس نقابة الصحفيين، مع إدارة الجريدة، دون التوصل إلى نتائج ملموسة على مدار أسبوعين، بعد قرار الإدارة بغلق النؤسسة

وكشف صحفيو الجريدة، عن نيتهم استخدام كل أدوات التصعيد، بما فيها الاعتصام، حتى حل قضيتهم، بالإضافة إلى بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين، طالبوا فيها النقيب وأعضاء المجلس بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الصحفيين العاملين بالجريدة.

وقال الزملاء في بيان سابق لهم، إن الأزمة ترجع إلى يناير الماضي، بعد اتخاذ إدارة الجريدة قرارًا بإغلاق مقرها دون تنبيه الصحفيين، والتهديد بإيقاف إصدار الجريدة نهائيًا، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بوقف طباعة الأعداد لمدة 4 أسابيع دون التواصل مع الصحفيين أو تحديد مصيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين جريدة الصباح أزمة

أخبار تهمك

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

صحفيو 'الصباح': إدارة الجريدة اتخذت قرارًا بالغلق.. ونطالب مجلس النقابة بالتضامن معنا

رغم رفض الصحفيين.. "الصباح" تغلق مقرها وتُفرغ محتوياته

"الصباح" تُغلق الجريدة نهائيًا.. وعلى من يرغب في الحصول على حقوقه التوجه إلى "دريم"

جمال عبدالرحيم عن أزمة "الصباح": نساندهم في كل مواقفهم التي سيتخذوها

عمرو بدر: النقابة ستكون طرفًا أصيلًا في أزمة صحفيي 'الصباح'

صحفيو 'الصباح' يطلقون دعوة للتضامن معهم بعد غلق الجريدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status