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اليوم.. لجنة الانضباط باتحاد الكرة تصدر قرارات حاسمة تخص مباراة السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 04:28 ص
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اتحاد جدة
اتحاد جدة
محمد جمال
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تصدر اليوم لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قراراتها التى تخص مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيمت اول امس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.  

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أحال ما حدث بين اللاعبين عقب مباراة السوبر، إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة لإتخاذ القرارات المناسبة للوائح.  

بينما أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم معاقبة كل من أخطأ فى مباراة السوبر، مؤكدًا أن الاتحاد لن ينظر لأى إنتمائات.
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