التبول اللاإرادي عند الأطفال الأسباب والعلاج (فيديو)



وأضافت خلال لقاء ببرنامج "هي وبس" الذي يعرض على "CBC سفرة"، أمس الجمعة:" هذا الموضوع لابد أن ينتهي عند الأطفال عند سن 8 سنوات، وإن لم ينته في هذه الفترة يجب أن يذهب للطبيب لمعرفة السبب الرئيسي في ذلك"، لافتة إلى أن ترك الموضوع بدون علاج يؤدي إلى التهاب في المثانة.



وتابعت: "هناك أجهزة منشرة لعلاج هذه الظاهرة توضع بجوار السرير الخاص بالطفل، وتحدث صوتًا عند تبول الطفل لا إراديًا".

قالت الدكتورة سارة تيسير أخصائية طب الأطفال إن التبول اللاإرادي يبدأ من سن 4 سنوات إلى 7 سنوات، لافتة إلي أن التوتر النفسي سببًا رئيسيًا في ذلك.