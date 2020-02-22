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التبول اللاإرادي عند الأطفال الأسباب والعلاج (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 06:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قالت الدكتورة سارة تيسير أخصائية طب الأطفال إن التبول اللاإرادي يبدأ من سن 4 سنوات إلى 7 سنوات، لافتة إلي أن التوتر النفسي سببًا رئيسيًا في ذلك.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "هي وبس" الذي يعرض على "CBC سفرة"، أمس الجمعة:" هذا الموضوع لابد أن ينتهي عند الأطفال عند سن 8 سنوات، وإن لم ينته في هذه الفترة يجب أن يذهب للطبيب لمعرفة السبب الرئيسي في ذلك"، لافتة إلى أن ترك الموضوع بدون علاج يؤدي إلى التهاب في المثانة.

وتابعت: "هناك أجهزة منشرة لعلاج هذه الظاهرة توضع بجوار السرير الخاص بالطفل، وتحدث صوتًا عند تبول الطفل لا إراديًا".
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الكلمات المفتاحية

طبيب التبول اللا إرادي الأطفال

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