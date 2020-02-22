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عاجل.. أزمة جديدة تضرب رئيس البارسا قبل مواجهة برشلونة ضد ايبار

السبت 22/فبراير/2020 - 04:07 ص
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جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة
جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة
علي ماهر حلمي
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عقد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اجتماعا قبل مواجهة برشلونة ضد ايبار اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة النادي الكتالوني طلبت اجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلي أن الإدارة أجمعت تعليق منصب خاومي ماسفيرير مستشار الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو نتيجة للأزمة الرقمية لذالك قررت إدارة النادي الكتالوني إجراء إنتخابات مبكرة حيث تم الطلب من إميلي روسود المرشح المحتمل وجوردي كاردونر من الرئيس إجراء إنتخابات على الفور بعد أن فقد جوزيب ماريا بارتوميو ثقة أعضاء مجلس الأدارة وتقرر يوم الخميس 26 فبراير الأسبوع المقبل إجراء اجتماع رسمي لإضفاء الطابع الرسمي على القرارات التي اتخذت اليوم قبل مواجهة برشلونة ضد ايبار ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.


بينما أشارت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة ‏انه في الوقت الذي يطلب فيه المسؤولون التنفيذيون في برشلونة من بارتوميو توضيحات حول فضيحة الملف الرقمي ، أتساءل عما إذا سيكون هنالك ردة فعل في الكامب نو على هذه الفوضى أمام ايبار أم أنهم سيفضلون مواصلة النوم.


تعرف علي موعد مباراة برشلونة ضد ايبار و القنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة اليوم السبت علي ملعبه ووسط جماهيره نظيره نادي ايبار ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين نادي برشلونة امام نظيره نادي ايبار اليوم السبت علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعليق المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس.
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