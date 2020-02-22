"دايما بتنافسي نفسك".. تعليقات الجمهور على "حب بيغير ملامح" للنجمة لطيفة (فيديو)





حققت أغنية "حب بيغير ملامح" للنجمة لطيفة والتي طرحتها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب، قبل يومين نجاحًا.





حصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 21,331 مشاهدة كما تتضاعف نسب مشاهداتها بشكل سريع.





وعلق أحد الجمهور على الأغنية قائلًا: "دايما بتنافسي نفسك"، "ايه ده بس الأغنية جنان"، "عمل فريد من نوعه".





كلمات الأغنية

"هادئ ومتهور غيور واثق في نفسه، بيحبني اد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبي الىي مدوخني منين ما اروح".