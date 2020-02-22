تشيلسي ضد توتنهام.. التاريخ يُساند "التلميذ" لامبارد أمام "الأستاذ" مورينيو (أرقام)







يستضيف ستاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية "لندن" مواجهة من العيار الثقيل بين تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، اليوم السبت 22 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بالموسم الحالي 2019 / 2020.





ويتصارع تشيلسي وتوتنهام للهروب بالمركز الرابع، الأخير المؤهل إلي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما اتسع الفارق بينهما وثلاثي المقدمة ليفربول (76 نقطة، ومانشستر سيتي صاحب (54 نقطة)، وليستر سيتي (50 نقطة)، ليبقي هذا المركز بمثابة الفرصة الأخيرة لكلاهما للتأهل للبطولة الأوروبية في الموسم المقبل.





ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة جمعها من 12 انتصار، و 5 تعادلات و9 هزائم، ويتفوق بفارق نقطة وحيدة عن فريق توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة جمعها من 11 انتصار و7 تعادلات و8 هزائم.





ويشهد لقاء "ديربي لندن" اليوم السبت عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لملعب "ستامفورد بريدج" ولكن هذه المرة منافسا لفريقه السابق تشيلسي، حيث يتولي القيادة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير، ويتطلع لقيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من البلوز وانتزاع المركز الرابع منه.





تاريخ مواجهات "مورينيو" ضد تشيلسي



جوزيه مورينيو سبق وتقابل مع فريق تشيلسي في 10 مباريات سابقة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.





قاد مورينيو فريق انتر ميلان في مباراتين ضد تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2009 / 2010، وفاز فريقه 2-1، 1-0 على الترتيب.





بينما قاد المدرب البرتغالي فريق مانشستر يونايتد في 7 مباريات ضد تشيلسي، خسر 4 مباريات، وفاز في مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل فريقه 6 أهداف واستقبلت مرماه 10 أهداف.





كما قاد مورينيو فريق توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي في مباراة الدور الأول بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والتي أقيمت على ملعب "توتنهام" وخسرها فريقه بنتيجة 2-0.





تاريخ مواجهات مورينيو ضد فرانك لامبارد



تقابل جوزيه مورينيو مع فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لفريق تشيلسي في مباراتين سابقتين، وفشل "السبيشال وان" في تحقيق الفوز في كلاهما، حيث انتهت المباراة الأولي بالتعادل وخسر الأخرى .. وجاءت المواجهات بينهما كالتالي:





- التقي مورينيو خلال قيادته لمانشستر يونايتد مع فرانك لامبارد عندما كان الأخير مدربًا لفريق ديربي كاونتي وذلك في دور الـ32 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2018 / 2019، وانتهت المباراة بالتعادل 2/2، قبل أن يحسم "فريق لامبارد" اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 8 /7.





- أما المواجهة الثانية بين مورينيو ولامبارد كانت خلال لقاء الدور الأول بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بين توتنهام وتشيلسي، والذي أقيم على ملعب "توتنهام" وانتهي بفوز البلوز 2-0.





وسبق وتدرب فرانك لامبارد تحت قيادة جوزيه مورينيو خلال تولي المدرب البرتغالي القيادة الفنية لفريق تشيلسي في وقت سابق، أي أن مباراة اليوم بينهما ستكون بمثابة مواجهة بين "التلميذ" و "الاستاذ"، ويسعي "السبيشال وان" للثأر من هزيمة الدور الأول.