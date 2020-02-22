المشكلة أعمق من كورونا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الذهب

كشف محسن عادل، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمي، خلال الأيام الحالية، قائلًا: "فيروس كورونا ليس المشكلة الحقيقية لارتفاع أسعار الذهب، فالمشكلة أعمق من الفيروس".



وأوضح "عادل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن فيروس كورونا لا يعتبر وباءً حتى الآن؛ لأن مشكلته الحقيقية هي عدم وجود علاج له حتى الآن.



وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي مكان انتشار الفيروس "مقاطعة هوبي"، لافتًا إلى أن مقاطعة هوبي الموجود بها منطقة ووهان "معقل فيروس كورونا" منطقة حساسة وهي المسئولة عن أغلب الصادرات الصينية، ما جعل هناك حالة اضطراب في أسعار الذهب والدولار والاقتصاد العالمي.

