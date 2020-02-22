مانولاس: ميسي الأفضل في العالم

تحدث اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس لاعب فريق نابولي الإيطالي عن مواجهة فريق برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال مانولاس في تصريحات صحفية : "‏ستكون مباراة صعبة، لأن برشلونة واحد من أفضل الفرق في العالم، وسنلعب بأسلوبنا وسنرى ما سيحدث، ونأمل أن نأتي بنتيجة إيجابية".



