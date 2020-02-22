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صندوق مكافحة الإدمان يكشف إحصائيات 2019

السبت 22/فبراير/2020 - 08:48 ص
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صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور هشام جمعة، أخصائي بمشروع صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان، أنهم قاموا بالكشف عن 128 ألف موظف في العام الماضي، وأن نسبة الحالات الإيجابية كانت 8% في البداية، وبنهاية العام وصلت إلى 2%.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن 25 ألف موظف تقدموا طواعية عند بداية الحملة للعلاج.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة العلاجية لـ130 ألف مريض إدمان خلال عام 2019، وأنه تم تقديم الخدمة العلاجية لـ16 ألف مريض إدمان خلال الشهر ونصف الأوائل لعام 2020.

وتابع أن الإدمان هو أحد الأمراض النفسية التي يوجد بها عرضة للانتكاسة، وأنهم شنوا بحملات إرشاد أسري، وقاموا بعدد من الحملات لدمج المدنين بالمجتمع.
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الكلمات المفتاحية

مريض إدمان الحالات الإيجابية التعاطي الإدمان

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