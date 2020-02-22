قرض الـ"20 بطة" يثير الجدل في البحيرة (صور)

قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قرار اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بمنح كل شاب قرضًا بعدد 20 بطة مع تحمل نفقاتهم لمدة ثلاثة أشهر، بالعديد من التعليقات الساخرة.



وقال المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إن قرار المحافظ يهدف إلي تزويد همم الشباب داخل المحافظة، وأن مشروع الـ20 بطة سيقدم كقرض للشباب، ثم يتم إرجاع القرض للدولة، مشيرا إلى أن المشروع أدى إلى انخفاض أسعار الطيور.



كان المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة، قد أصدر بيانا بعنوان "قرية بحراوية منتجة"، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع 1700 بطة لعدد 85 مستفيدًا بمركزي أبو المطامير وكفر الدوار، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومديرية الزراعة بتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة، لتشجيعهن على إقامة مشروعات تربية الـ"بط".



وتم توزيع عدد ١١٤٠ بطة لعدد ٥٧ مستفيدًا بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير، كما تم توزيع عدد ٥٦٠ بطة لعدد ٢٨ مستفيدًا بقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار بواقع ٢٠ بطةً لكل منهم، على أن تقوم مديرية الزراعة بتدبير الأعداد الكافية من سلالات البط وشراءها من أحد المحطات الحكومية، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات، بالإضافة إلى 900 جنية متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار ثلاثة أشهر.



وأكد المحافظ على أهمية تلك المشروعات في العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية، والعمل على تنمية مصادر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة، لما لها من دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة، خاصة مشروعات تربية الطيور والبط المنزلي لتحقيق المستهدف منها في توفير مصدر رزق للأسر المستفيدة، والعمل على توفير البروتين الآمن لجمهور المستهلكين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق، والقضاء على جشع التجار، وكذا تحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة.