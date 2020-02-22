أمطار بهذه المناطق.. تحذيرات من "الأرصاد" للمواطنين اليوم





وقالت الهيئة: إن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وهناك شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري.



وأضافت أن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



وأشارت إلى أن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ودافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت على المدن والمحافظات.