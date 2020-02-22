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"تطويركم مفروض بالشكل ده!".. الجمهور ينتقد ظهور محمد رمضان في التلفزيون المصري

السبت 22/فبراير/2020 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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سيطرت موجة من الغضب على الجمهور عبر السوشيال ميديا، بعد الإعلان عن برومو حلقة الفنان محمد رمضان، مع الإعلامي وائل الإبراشي، يوم السبت عبر القناة الأولى المصرية.

وجاءت عدة انتقادات من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، بسب ظهور محمد رمضان، في أولى حلقات برنامج "التاسعة" عبر قناة الأولى المصرية، حيث رأى البعض بأنه لا يصلح أن يظهر في القناة المصرية، بعد خلافه مع الطيار الذي تم وقفه مدى الحياة من أجل صور قام بنشرها.

وترصد بوابة "الفجر الفني" تعليقات الجمهور بعد إعلان عن حلقة محمد رمضان عبر التلفزيون المصري.

وقال أحد الجمهور: "إحنا عملنا المقاطعة أنا وزمايلي علشان ننقذ الذوق العام من الانحدار ونغير مفهوم المجتمعات من إن دا الفن اللي الناس راضية بيه وتيجي حضرتك تضرب برأي كل الناس دي عرض الحائط نتيجة صادمة بالنسبة لينا حقيقي".

كما طالب شخص آخر بأن يكون ضيف أولى حلقات التلفزيون المصري، الدكتور مجدي يعقوب، قائلا: "الأولى بأول حلقه هو الدكتور مجدي يعقوب أو الدكتور مجاهد اللي اتكرموا مش محمد رمضان يا تليفزيون الدولة".

عاوزين نربي أولادنا على القامات دي مش نمبر1 اللي بيعلم ولادنا الإسفاف.. تطويركم مرفوض بالشكل ده".
 
وعلق شخص آخر تلفزيون الدولة طول عمره مؤسسة غير ربحية ولا يقوم بهذه الأساليب من أجل زياده المشاهدة وخلاص مثل القنوات الخاصة للأسف بداية سيئة وممكن تجيب نتائج عكسية ومقاطعة وفشل بعد ما الواحد أتفائل بالتطوير.. مفيش فايدة".

وطالب آخر بمقاطعة الحلقة لأن التلفزيون له تاريخ كبير وأكبر من محمد رمضان وأشكاله".


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