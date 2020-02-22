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عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 02:28 ص
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فضل
فضل
الفجر الرياضي
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أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الإنضباط بالجبلاية قررت فرض عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.


وقال محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك لجنة انضباط وتقرير الحكم وستتم معاقبة المخطئ، وحزين مما حدث بعد المباراة وثقافة الجماهير، لأن الناس لا تثق في اللجنة الخماسية وهناك شائعات منتشرة من الجماهير والصحفيين".

وأضاف: "قلنا إن مباراة القمة المؤجلة في الدوري ستقام يوم 24 وهناك كلام يقال في هذا الأمر، اتحاد الكرة من يدير المنظومة".

وواصل: "نحن يهمنا تطوير الكرة المصرية فقط، وكل شيء وعدنا به نفذناه، وكم المهاترات والمجهود والطاقة السلبية تستلزم مجهود منك للرد عليها".


وتابع: "لا ننظر لألوان أو انتماءات في العقوبات، وليس لدنيا أغراض ولن نترشح في الانتخابات المقبلة وهدفنا تطوير الكرة، وأي أحد سيتجاوز سيُعاقب، ولا يوجد أحد فوق القانون واللوائح، وكرامتي فوق كل شيء، ومصر بلد قوية جدًا بالقانون".

وأردف: "ستكون هناك قرارات طبيعية وليست حاسمة، على كل من أساء وخرج عن النص وفقًا للتقرير والأدلة، وكل واحد على حسب تصرفه".

واستأنف: "لا نتدخل في عمل رئيس لجنة الانضباط والأخلاق.. انتمائي للأهلي ولكن على الطاولة أنتمي لكرامتي فقط، ورئيس اللجنة هو صاحب القرار".

وواصل: "رأيت أحداث كثيرة جدًا في المباراة أثناء تواجدي في الملعب، وما شاهدته من تجاوزات سأوصله للجنة الانضباط".

واختتم: "أي مسئول كان متواجدًا في الملعب يجب أن يقول ما حدث".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل.
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