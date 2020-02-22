خاص.. تعرف على موقف تريزجيه والمحمدي من المشاركة في مباراة ساوثهامتون ضد أستون فيلا

يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.







وعلم موقع الفجر الرياضي من مصادره موقف لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه من المشاركة في المباراة اليوم حيث سيكونا علي مقاعد البدلاء و يدخل المدرب دين سميث المدير الفني لنادي استون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:





حراسة المرمي: بيبي ريينا



خط الدفاع: جالبيرت، كوسنا، مينجز، تارجيت



خط الوسط: نكامبا، دوجلاس لويز، درينك وتر



خط الهجوم: جاك جريليش، أنور الغازي، علي سماتا