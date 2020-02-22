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خاص.. تعرف على موقف تريزجيه والمحمدي من المشاركة في مباراة ساوثهامتون ضد أستون فيلا
السبت 22/فبراير/2020 - 02:23 ص
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علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.
وعلم موقع الفجر الرياضي من مصادره موقف لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه من المشاركة في المباراة اليوم حيث سيكونا علي مقاعد البدلاء و يدخل المدرب دين سميث المدير الفني لنادي استون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:
حراسة المرمي: بيبي ريينا
خط الدفاع: جالبيرت، كوسنا، مينجز، تارجيت
خط الوسط: نكامبا، دوجلاس لويز، درينك وتر
خط الهجوم: جاك جريليش، أنور الغازي، علي سماتا
تعرف علي القناة الناقلة لمباراة استون فيلا و ساوثهامتون:
وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز علي قناة بي أن سبورت 7 المشفرة المالكية لبث حقوق البطولة الإنجليزية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويحتل نادي ساوثهامتون المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 31 نقطة بينما يحتل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.
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