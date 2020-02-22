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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 22/فبراير/2020 - 02:20 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لخوض مباراة قوية خارج الديار، أمام ليفانتي بالليجا.


ويستضيف ملعب سيوداد دي فالنسيا معقل ليفانتي، مباراة أصحاب الأرض ضد الميرنجي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.


وتُقام مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.


ومن المنتظر أن يبدأ الميرنجي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

في خط الدفاع : رافائيل فاران ، سيرجيو راموس ، داني كارفاخال ومارسيلو.

في خط الوسط : توني كروس ، كاسيميرو و لوكا مودريتش.

في خط الهجوم : إدين هازارد ، جاريث بيل وكريم بنزيما
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