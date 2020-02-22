خبير اقتصادي يوضح كيف يكون المواطن شريكًا للحكومة في مشروعاتها؟!



وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامي محمد علي خير الجمعة: "الصكوك التي أعلن عن طرحها وزير المالية، هي وسيلة استثمار مابين الملكية والقروض التي يؤخذ عليه فوائد سنويا، بمعني أن يكون المواطن شريكًا في المشروعات العامة بنسبة ربح معينة".



وتابع: "الحكومة لجأت إليها الآن كوسيلة تمويل جديدة لمشروعاتها القومية، كما أن الطرفان سوف يحصلان على ربح من هذا الموضوع، ويجب تطبيق هذا الأمر سريعا".

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن هناك تخوفًا عامًا من تأثير "فيروس كورونا" على الاقتصاد الصيني والعالمي، وعلى مصر أخذ الأمر بجدية أكثر من ذلك، خصوصا بعد انتشاره في إيران وبعض الدول العربية.