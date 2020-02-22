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بعد أزمة الطيار.. محمد رمضان في التلفزيون المصري مع وائل الإبراشي
السبت 22/فبراير/2020 - 02:30 ص
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أماني سلام
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يستضيف الإعلامي وائل الإبراشي، النجم محمد رمضان، في أولى حلقات برنامجه "التاسعة" عبر قناة الأولى المصرية.
ويتحدث محمد رمضان، عن أزمة الأخيرة مع الطيار الذي تم وقفه مدى الحياة، بسب صور قام بنشرها عبر حسابه، كما يكشف عن أعماله القادمة في السينما والدارما.
وفي سياق منفصل بدء محمد رمضان، تصوير مسلسله "البرنس" والمقرر يعرض في دارما رمضان، من إخراج محمد سامي.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية، أجلت دعوى الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، لجلسة الأربعاء 26 فبراير، لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.
قيدت الدعوي برقم 119 لسنة 2020، وطالب فيها بتعويض 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية، والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان، وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها: "إنها تجربة لقيادة الطائرة".
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