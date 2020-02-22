بعد أزمة الطيار.. محمد رمضان في التلفزيون المصري مع وائل الإبراشي



وفي سياق منفصل بدء محمد رمضان، تصوير مسلسله "البرنس" والمقرر يعرض في دارما رمضان، من إخراج محمد سامي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، أجلت دعوى الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، لجلسة الأربعاء 26 فبراير، لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.



