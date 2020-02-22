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أستاذ طب نفسي: السجن ليس في صالح المدمن

السبت 22/فبراير/2020 - 02:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور عبدالناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن السجن ليس في صالح المدمنين، لافتًا إلى أن المتعاطي يعالج في الصحة وليس في السجن.

وأضاف "عمر" خلال لقاءه ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، أن المتعاطي يدخل مع عناصر إجرامية أخرى من الممكن أن يتعلم منها الأسوأ وتحول حياته لكارثة حقيقية.

وأشار اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، إلى أن المتعاطي القانون منحه فرصة للعلاج، دون التعرض للعقوبة، وأعطى له فرصة بعد الحكم عليه أن يطلب علاج والمحكمة تمنحه مدة تترواح من 6 شهور إلى 3 سنوات وإذا شفي بعد ذلك يعفي من كل العقوبة والغرامة.

وأضاف الدكتور أيمن عطاالله المحامي، بالنقض أن 90% من قضايا التعاطي تأخذ براءة، لأن الجانب الإنساني فيها مؤثر، مطالبا بمستشفيات متخصصة يقضي فيها المتهم العقوبة.
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الكلمات المفتاحية

المحكمة الطب النفسي الإدمان

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