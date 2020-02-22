في عيد ميلاد خالد زكي.. معلومات عنه ومنها طلب الجمهور بترشحه لمنصب رئيس الجمهورية









يحتفل اليوم السبت الموافق 22 من فبراير النجم الكبير خالد زكي، بعيد ميلاده الـ 69 وهو أحد أهم نجوم الدراما المصرية.ترصد بوابة "الفجر الفني" في هذا التقرير أهم المعلومات عن النجم الكبير خالد زكي، في عيد ميلاده:1- اسمه بالكامل خالد عباس زكي، وهو من مواليد يوم 22 فبراير عام 1950.2- حصل على بكاليورس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.3- في بداية قام بممارسة عدد من الرياضات ومنها التنس والسباحة وكرة الطائرة والجمباز، ونال العديد من الجوائز، لكنه فضل التمثيل على الرياضة بسبب عدم التوفيق بينهم.4- بدايته الفنية من خلال فيلم "مدرسة المراهقين" مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وذلك عام 1973.5- توالت أعماله الفنية في السينما ولعل من أبرزها صانع النجوم، القضية رقم 1، سترك يارب، سنوات الغضب، فتح عينيك، طباخ الرئيس.6- كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها الشهد والدموع، الضباب، بدارة، هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني، الأنسة كاف، مشوار امرأة، صاحب السعادة، الطارق، وآخرين.7- أول ممثل مصري يقوم بتجسيد دور رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح، وبرغم المحاولات الكثيرة لإبعاد الشخصية عن الواقع.8- عندما عرض عليه فيلم طباخ الرئيس اشترط أن لا يتم وضع صورته مع أبطال الفيلم على الأفيش، حتى لا يتوهم الجمهور أنه يقوم بتجسيد شخصية حسني مبارك وهو في الحقيقة يجسد شخصية رئيس فقط.9- ظهرت دعوات عام 2012 عبر مواقع التواصل الإجتماعي تُطالب النجم خالد زكي، للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد تجسيده فيلم طباخ الرئيس، وهو ما أثار ضحكه.10- تميز بأدوار الشخصية القوية في أغلب أعمالة وخاصةً انه يمتلك وجه حاد، كما أنه قليل الظهور في الإعلام.11- متزوج ولديه نجل واحد فقط.