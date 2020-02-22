Advertisements
Advertisements
Advertisements

في عيد ميلاد خالد زكي.. معلومات عنه ومنها طلب الجمهور بترشحه لمنصب رئيس الجمهورية

السبت 22/فبراير/2020 - 02:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

يحتفل اليوم السبت الموافق 22 من فبراير النجم الكبير خالد زكي، بعيد ميلاده الـ 69 وهو أحد أهم نجوم الدراما المصرية.

ترصد بوابة "الفجر الفني" في هذا التقرير أهم المعلومات عن النجم الكبير خالد زكي، في عيد ميلاده:

1- اسمه بالكامل خالد عباس زكي، وهو من مواليد يوم 22 فبراير عام 1950.

2- حصل على بكاليورس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

3- في بداية قام بممارسة عدد من الرياضات ومنها التنس والسباحة وكرة الطائرة والجمباز، ونال العديد من الجوائز، لكنه فضل التمثيل على الرياضة بسبب عدم التوفيق بينهم.

4- بدايته الفنية من خلال فيلم "مدرسة المراهقين" مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وذلك عام 1973.

5- توالت أعماله الفنية في السينما ولعل من أبرزها صانع النجوم، القضية رقم 1، سترك يارب، سنوات الغضب، فتح عينيك، طباخ الرئيس.

6- كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها الشهد والدموع، الضباب، بدارة، هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني، الأنسة كاف، مشوار امرأة، صاحب السعادة، الطارق، وآخرين.

7- أول ممثل مصري يقوم بتجسيد دور رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح، وبرغم المحاولات الكثيرة لإبعاد الشخصية عن الواقع.

8- عندما عرض عليه فيلم طباخ الرئيس اشترط أن لا يتم وضع صورته مع أبطال الفيلم على الأفيش، حتى لا يتوهم الجمهور أنه يقوم بتجسيد شخصية حسني مبارك وهو في الحقيقة يجسد شخصية رئيس فقط.

9- ظهرت دعوات عام 2012 عبر مواقع التواصل الإجتماعي تُطالب النجم خالد زكي، للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد تجسيده فيلم طباخ الرئيس، وهو ما أثار ضحكه.

10- تميز بأدوار الشخصية القوية في أغلب أعمالة وخاصةً انه يمتلك وجه حاد، كما أنه قليل الظهور في الإعلام.

11- متزوج ولديه نجل واحد فقط.


Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 3 ساعات

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 16 ساعة

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

11:37 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status