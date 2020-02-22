خبير اقتصادي يكشف السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الذهب

علق محسن عادل، الخبير الاقتصادي، على ارتفاع أسعار الذهب، قائلًا: "فيروس كورونا ليس المشكلة الحقيقية لارتفاع أسعار الذهب، فالمشكلة أعمق من الفيروس".



وأضاف "عادل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن فيروس كورونا لا يعتبر وباءً حتى الآن؛ لأن مشكلته الحقيقية هي عدم وجود علاج له حتى الآن.



وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشكلة الحقيقية هي مكان انتشار الفيروس "مقاطعة هوبي"، لافتًا إلى أن مقاطعة "هوبي" هي المنطقة الموجود بها ووهان "معقل فيروس كورونا"، وهي منطقة حساسة، وهي المسؤولة عن أغلب الصادرات الصينية، ما جعل هناك حالة اضطراب في الذهب والدولار والاقتصاد العالمي.

