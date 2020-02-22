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ميسي يفاجئ يارا بهذه الهدية!

السبت 22/فبراير/2020 - 01:55 ص
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بوابة الفجر
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اختارت علامة اللاعب الأرجنتيني "ميسي" التجارية النجمة يارا كسفيرة للحملة الإعلامية الاجتماعية الأولى الخاصة بهم.

وفاجأت إدارة متجر اللاعب ميسي يارا وقدّمت لها هديّة عبارة عن Puff Vest من اللون النيلي.

ونشرت يارا عبر صفحتها الخاصة على "إنستجرام" صورة وهي ترتدي Vest أرفقتها بتعليق: "شكراً جزيلاً لـ Messi Brand على هذه الهدية الخاصة، سعيدة جداً لاختياري كسفيرة للحملة الإعلامية الاجتماعية الأولى للعلامة التجارية الخاصة "بميسي" وأن أقود هذه الحملة في منطقتنا".



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