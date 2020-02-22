Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة بريشيا و نابولي في الدوري الإيطالي السبت 22/فبراير/2020 - 01:48 ص Advertisements نابولي محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا منذ حوالي 4 ساعات أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي منذ ساعتين و 33 دقيقة لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب منذ حوالي 7 ساعات أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة منذ حوالي 6 ساعات عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر منذ حوالي 8 ساعات فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية منذ حوالي 15 ساعة رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي" منذ حوالي 3 ساعات الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي منذ حوالي 15 ساعة فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير منذ حوالي 17 ساعة أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد منذ ساعة و 12 دقيقة بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري منذ حوالي 6 ساعات قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر منذ حوالي 9 ساعات الأهلي يستقر على عقوبة كهربا منذ حوالي 7 ساعات ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري منذ حوالي 6 ساعات