مباريات ساخنة للمياه والقباري وسبورتنج وايتاي البارود بالقسم الثالث



تقام اليوم السبت 8 مواجهات، ساخنة، في إطار منافسات الجولة24 ، المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصرَا حيث يستضيف فريق غزل كفرالداور نظيره، مياه البحيرة.



ويلتقي ايتاي البارود، مع نظيره، فريق رشيد، ويلعب فريق الترام مع كفربولين.



ويواجه فريق سبورتنج، نظيره فريق حوش عيسي، ويخوض فريق نهضة العامرية موقعة نارية مع فريق العبور.



ويواجه فريق مركزشباب القباري نظيره، فريق مركز شباب المعمورة ، كما يحل اسكندية للبترول ضيفاً على فريق نادي بدر.



ويخوض فريق نادي كوم حمادة، لقتء هام فريق مركزشباب كوم حمادة في مواجهة مرتقبة.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1-سبورتنج 46 نقطة

2-الترام 43 نقطة

3-مياه البحيرة 42نقطة

4-شباب كوم حمادة 38نقطة

5-اسكندرية للبترول 36 نقطة

6-أيتاي البارود 31 نقطة

7-بدر 31 نقطة

8-نهضة العامرية 29 نقطة

9-المعمورة 29 نقطة

10-كفرالداور 28 نقطة

11-كفربولين 28 نقطة

12-كوم حمادة 27 نقطة

13-العبور 26 نقطة

14-رشيد 23 نقطة

15-حوش عيسي 21 نقطة

16- القباري 15 نقطة



