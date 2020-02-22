Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات ساخنة للمياه والقباري وسبورتنج وايتاي البارود بالقسم الثالث

السبت 22/فبراير/2020 - 01:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الشريف
Advertisements

تقام اليوم السبت 8 مواجهات، ساخنة، في إطار منافسات الجولة24 ، المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصرَا حيث يستضيف فريق غزل كفرالداور نظيره، مياه البحيرة.

ويلتقي ايتاي البارود، مع نظيره، فريق رشيد، ويلعب فريق الترام مع كفربولين.

ويواجه فريق سبورتنج، نظيره فريق حوش عيسي، ويخوض فريق نهضة العامرية موقعة نارية مع فريق العبور.

ويواجه فريق مركزشباب القباري نظيره، فريق مركز شباب المعمورة ، كما يحل اسكندية للبترول ضيفاً على فريق نادي بدر.

ويخوض فريق نادي كوم حمادة، لقتء هام فريق مركزشباب كوم حمادة في مواجهة مرتقبة.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-سبورتنج 46 نقطة
2-الترام 43 نقطة
3-مياه البحيرة 42نقطة
4-شباب كوم حمادة 38نقطة
5-اسكندرية للبترول 36 نقطة
6-أيتاي البارود 31 نقطة
7-بدر 31 نقطة
8-نهضة العامرية 29 نقطة
9-المعمورة 29 نقطة
10-كفرالداور 28 نقطة
11-كفربولين 28 نقطة
12-كوم حمادة 27 نقطة
13-العبور 26 نقطة
14-رشيد 23 نقطة
15-حوش عيسي 21 نقطة
16- القباري 15 نقطة

Advertisements

أخبار تهمك

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

11:37 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status