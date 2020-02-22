Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاري وميجان يتوقفان عن استخدام هذه الكلمة

السبت 22/فبراير/2020 - 01:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

قرر دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عدم استخدام كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

جاء القرار بعد أسابيع من المحادثات بين الزوجين والعائلة المالكة البريطانية بشأن كيف سيقدمان نفسيهما للعالم في المستقبل.

واتفق الزوجان الشهر الماضي مع الملكة إليزابيث جدة هاري على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وقالت متحدثة باسم الزوجين "تم الاتفاق على أن منظمتهما غير هادفة للربح وعند الإعلان عنها هذا الربيع لن تسمى مؤسسة ساسكس رويال".

وأضافت "لا يعتزم دوق ودوقة ساسكس استخدام (ساسكس رويال) في أي مكان بعد ربيع 2020"، في حين كان هاري وميغان يستخدمان علامة "ساسكس رويال" بكثرة في السابق.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاص بهما اسم ساسكس رويال دوت كوم، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبة والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا وسيحتفظ الزوجان بلقبي دوق ودوقة ساسكس في حياة جديدة بين بريطانيا وأميركا الشمالية حيث سيقضيان معظم الوقت.


Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ حوالي 6 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

11:37 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status